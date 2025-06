Rissa a bottigliate nel parcheggio dell'Esselunga a Milano tre persone in ospedale | due arresti

Una violenta rissa a bottigliate scuote il cuore di Milano, nel parcheggio dell'Esselunga di via Adriano. La scena, che ha lasciato tre persone ferite e due arrestate, rivela quanto possa essere fragile la calma urbana di fronte a episodi di violenza improvvisa. La vicenda solleva domande sulla prevenzione e sicurezza nelle aree pubbliche della città . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Si è consumata una violenta rissa a bottigliata all'Esselunga di via Adriano, a Milano. In seguito alla colluttazione, tre persone sono state trasportate in ospedale, due sono state arrestate con l'accusa di rissa aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it