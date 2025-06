Risparmio idrico e irrigazione a pioggia | contro la siccità 48 milioni nella Bassa Bergamasca

In un momento di crescente siccità, la Bassa Bergamasca si prepara a una svolta green e sicura. Oltre 48 milioni di euro sono stati investiti in due grandi progetti di irrigazione a pioggia, inaugurati al Podere Montizzolo di Caravaggio, per proteggere le colture e garantire prosperità. Un passo deciso verso un’agricoltura più sostenibile e resiliente, capace di affrontare le sfide climatiche future.

Caravaggio. Oltre 48 milioni di euro per trasformare l'irrigazione in pianura e mettere al sicuro le colture dalla siccità. È questo il valore dei due maxi progetti conclusi dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, presentati, e inaugurati ufficialmente al Podere Montizzolo di Caravaggio alla presenza di autorità politiche, del mondo agricolo e delle istituzioni locali. Il primo intervento, finanziato con fondi del Psrn 2014-2020, ha riguardato la conversione dell'irrigazione da scorrimento a sistemi a pioggia nei comuni di Caravaggio, Mozzanica e Capralba, su un'area di 515 ettari.

