Riserva Naturale del Litorale Romano | l’intesa per dare nuova vita all’area di Coccia di Morto

Una nuova alba si profila sulla Riserva Naturale del Litorale Romano, grazie a una collaborazione innovativa tra il Comune di Fiumicino e l’Agenzia del Demanio. L’obiettivo è restituire vitalità e bellezza a Coccia di Morto, un’area strategica che merita attenzione e tutela. Questa sinergia rappresenta un passo deciso verso la valorizzazione sostenibile del nostro patrimonio naturale, creando un esempio virtuoso di tutela e sviluppo per tutta la comunità.

Fiumicino, 21 giugno 2025 – Il Comune di Fiumicino e l’Agenzia del Demanio avviano un’importante collaborazione istituzionale per la valorizzazione e il recupero di una porzione strategica del territorio comunale, all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e nell’area di Coccia di Morto. Con delibera approvata dalla Giunta comunale, è stato ufficializzata la decisione di stipulare un Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’Agenzia, con l’obiettivo di attuare un Programma di Recupero ambientale e territoriale per l’area di Coccia di Morto, composta da terreni e fabbricati di proprietà statale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

