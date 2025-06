Rischio temporali forti con grandine | l' allerta a Milano

Prepararsi a possibili temporali forti e grandinate a Milano: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla, valida dalla mezzanotte di sabato 21 giugno fino alle prime ore di domenica. Durante questo periodo, cittadini e visitatori sono invitati a rimanere vigili, assicurarsi di aver predisposto le misure di sicurezza necessarie e seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali. È fondamentale prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri in queste situazioni di rischio.

