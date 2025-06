Rischi geologici nasce un polo Arrivano esperti da tutto il mondo per il monitoraggio della vallata

Dal cuore della Toscana, un borgo medievale si prepara ad accogliere esperti da ogni angolo del mondo per l'undicesima edizione dell'International Course on Geotechnical and Structural Monitoring. Tra pietre antiche e il fascino del Castello dei Conti Guidi, questa prestigiosa iniziativa segna un momento storico, poiché per la prima volta si tiene in Italia, rafforzando il ruolo del nostro paese come protagonista nel monitoraggio dei rischi geologici. Un evento imperdibile che promette di fare luce sulle sfide future.

Il borgo medievale da lunedì accoglierà , tra le sue pietre antiche e il fascino del Castello dei Conti Guidi, l'undicesima edizione dell' International Course on Geotechnical and Structural Monitoring, il più importante appuntamento a livello globale nel settore del monitoraggio geotecnico e strutturale. Un evento di portata mondiale, che per la prima volta rientra in Italia. L'iniziativa, organizzata da Nhazca e IntelligEarth, spin-off dell'Università di Roma "Sapienza", si svolgerà con la direzione scientifica del professor Paolo Mazzanti, figura di riferimento internazionale nel campo del monitoraggio e docente di rischi geologici e telerilevamento.

Convegno internazionale sul monitoraggio geotecnico nel borgo di Poppi; Arpa, visita al Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio e sopralluogo alla frana in Val Genasca; Italgas e Università di Pavia firmano accordo per promuovere sicurezza e resilienza delle reti.

