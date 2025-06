Risanamento uscita polo logistico e nuove soglie rialzate a Bosco dei Santi al via martedì 24 giugno i lavori

A partire da martedì 24 giugno, i lavori di risanamento profondo della rampa di uscita della tangenziale verso via Bazzani e il polo logistico prenderanno il via a Bosco dei Santi. Un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la viabilità, che comporterà la chiusura totale della strada 24 ore su 24 fino al termine dei lavori. La comunità è invitata a pianificare gli spostamenti in anticipo, poiché questa operazione rappresenta un passo fondamentale verso un'infrastruttura più moderna e affidabile.

