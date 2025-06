Riqualificazione urbana al via due interventi a Ponte San Giovanni e in centro storico

Perugia si trasforma ancora: due nuovi interventi a Ponte San Giovanni e nel cuore del centro storico puntano a valorizzare gli spazi pubblici, migliorando la qualità della vita cittadina. Dal 25 giugno, il completamento dell’“Asse delle...” rappresenta un passo importante verso una città più moderna, accessibile e accogliente. Questi interventi dimostrano come la riqualificazione urbana possa davvero fare la differenza, rendendo Perugia un luogo più bello e vivibile per tutti.

Il Comune di Perugia prosegue nel percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, attraverso due interventi che interesseranno aree strategiche della città. A Ponte San Giovanni, dal 25 giugno sarà avviato il completamento dell'intervento denominato "Asse delle.

