Ripulito e percorribile il tunnel di accesso alla spiaggia della Sorgente

Finalmente il tunnel di accesso alla spiaggia della Sorgente è stato ripulito e reso percorribile, garantendo a visitatori e bagnanti un ingresso sicuro e senza ostacoli. Nei giorni scorsi, l’accesso era compromesso da rifiuti e acqua stagnante, causando lunghe code di auto e disagi. Ora, grazie agli interventi, la bellezza della spiaggia può essere goduta senza preoccupazioni, invitando tutti a riscoprire questo angolo di paradiso in tutta sicurezza.

