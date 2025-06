Ripe S Ginesio critiche al sindaco Condannati due ex consiglieri

La recente condanna di due ex consiglieri di Ripe San Ginesio, Franca Marini e Bruno Ricci, per aver diffuso una lettera accusatoria contro il sindaco Teodori, riaccende il dibattito sulla politica locale. Un episodio che mette in evidenza come le tensioni tra amministrazione e cittadini possano sfociare in azioni legali, sollevando interrogativi su limiti e responsabilità nel confronto pubblico. La vicenda invita a riflettere sull’importanza del rispetto e della comunicazione corretta nel vivere civico.

Era finiti a processo, per una lettera inviata a tutti i cittadini e ritenuta diffamatoria dal sindaco di Ripe San Ginesio Paolo Teodori. Condannati due ex consiglieri comunali Franca Marini, 66 anni, e Bruno Ricci, 75 anni. I fatti erano avvenuti nel novembre 2018 a Ripe San Ginesio. I due ex consiglieri avevano diffuso tra i cittadini una lettera, che riportava passaggi come "arroganza clientelare del sindaco Teodori", parlando poi di un bando per l'assunzione dello staff del sindaco con frasi quali "ha consentito al sindaco Teodori di assumere chi voleva; è nostra impressione che il sindaco quando si tratta di attribuire incarichi stabili e ben retribuiti favorisca la sua parte politica.

