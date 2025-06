Riparte la stagione delle piscine all’aperto | ecco la mappa

L’estate è ufficialmente arrivata, e con essa il ritorno delle piscine all’aperto di Arezzo e provincia! Appena le scuole chiudono e il sole brilla forte, vasche e ombrelloni si popolano di sorrisi e risa. Con tariffe accessibili e opzioni flessibili, trovare il luogo perfetto per godersi un bagno rinfrescante diventa semplice e alla portata di tutti. La stagione delle piscine è pronta a partire, e tu?

Arezzo, 21 giugno 2025 – Presenti all’appello dell’estate le piscine di città e provincia. Con la fine della scuola e il ritorno del grande caldo infatti, vasche e ombrelloni di casa vengono presi d’assalto da chi resta in città o aspetta di partire per le ferie. Con circa 10 euro, ma le cifre si possono abbassare notevolmente per i soli ingressi e i ticket settimanali o pomeridiani, sono tante le possibilità per un bagno rinfrescante senza muoversi da casa. Dal tuffo free nei fiumi delle vallate, passando per le tante offerte delle piscine, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il bagno più economico si può fare spendendo meno di 5 euro per il solo ingresso, fino ad arrivare a 15 euro dei biglietti più costosi del weekend ma compresi di tutto dal lettino all’ombrellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it