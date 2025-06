Rione Vasto tensioni e violenza per il ‘mercato della monnezza’ | Guerriglia e portone sfondato

Nel cuore del Rione Vasto, l’atmosfera si fa sempre più tesa e violenta: un portone di vetro sfondato e scontri tra venditori abusivi e residenti sono ormai all’ordine del giorno. La situazione è diventata insostenibile, con il rischio che questa escalation possa degenerare ulteriormente. È ora di intervenire prima che la pace del quartiere venga definitivamente compromessa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il bilancio parla di un portone di vetro sfondato, e di una tensione di nuovo sopra il livello di guardia, al Rione Vasto. “Stasera l’ennesima violenza da parte dei venditori del mercato della monnezza nei confronti dei residenti” accusa Adelaide Dario, presidente del comitato Quartiere Vasto. Secondo la ricostruzione, in via Firenze quando “ una signora anziana ha cercato di mandare via questi soggetti, è scattata una vera guerriglia con lancio di bottiglie e calci al portone del condominio “. L’alterco è nato a causa del mercato abusivo di rifiuti. Sono scarti recuperati dai cassonetti, e rivenduti a pochi euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it