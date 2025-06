Rinuncia allo stipendio per consentire a tutti i bambini di andare al mare

Un gesto di generosità che dimostra come il cuore della comunità batta forte per il benessere dei più giovani. Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Serracapriola ha organizzato una colonia estiva speciale, offrendo a bambini e ragazzi dall’età di 7 a 15 anni un’esperienza indimenticabile al mare. Una soluzione unica, resa possibile anche grazie alla rinuncia allo stipendio di alcuni amministratori, affinché nessuno sia escluso da questa meravigliosa avventura estiva.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Serracapriola ha organizzato la colonia estiva per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, 10 giorni al mare, dalle 8 alle 13,30 in uno stabilimento balneare con area attrezzata e educatori dedicati, presso la marina del paese, interamente finanziati dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rinuncia allo stipendio per consentire a tutti i bambini di andare al mare

