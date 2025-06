Rinforzi estivi Magrini | Che autogol da Morrone Il governo continua a ridurre gli agenti cento in meno

Il governo di centrodestra, pur annunciando rinforzi estivi per le forze dell'ordine a Rimini, ha commesso un autogol sorprendente: dal primo luglio all’ultima giornata di agosto, i contingenti vengono ridotti di cento agenti. Un passo indietro che solleva dubbi sulla reale efficacia delle promesse e accende i riflettori sulle politiche di sicurezza messe in atto. La domanda è: questa scelta avrà davvero un impatto positivo sulla serenità cittadina?

"Il governo di centrodestra per voce dell’onorevole Morrone ha annunciato l’arrivo dei rinforzi per i contingenti riminesi delle forze dell’ordine, dal 1° luglio fino al 31 agosto. Peccato che non si sia reso conto di aver messo nero su bianco, numeri alla mano, un clamoroso autogol del governo". 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rinforzi estivi, Magrini: "Che autogol da Morrone. Il governo continua a ridurre gli agenti, cento in meno"

