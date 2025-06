Rimodulazione dei militari italiani in Iraq

La rimodulazione del contingente italiano in Iraq rappresenta una strategia chiave per ottimizzare la presenza militare e rispondere efficacemente alle sfide sul campo. Spostando le forze tra Erbil e la base di Ali Al Salem, l’Italia mira a garantire maggiore operatività e flessibilità . Con un totale di 1.100 militari, questa decisione sottolinea l’impegno continuo nel teatro operativo, rafforzando il ruolo dell’Italia nella regione.

I militari che fanno parte del contingente italiano impegnato in Iraq e Kuwait sono stati ridisposti nelle varie basi presenti nel teatro operativo. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla Difesa, la decisione sarebbe dovuta a impegni ed esigenze di maggiore operatività. Il numero dei militari italiani, che sono impiegati tra Erbil e la base aerea di Ali Al Salem, resta comunque invariato. Il contingente conta in tutto 1.100 militari.

