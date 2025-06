Riminese in fuga da Israele | Pioggia di missili dal cielo Ho vissuto giorni d’inferno

Una vera odissea per Elisa Vendemini, una riminese che ha vissuto giorni d’inferno sotto un cielo squarciato dalla pioggia di missili. Dopo un lungo e drammatico viaggio da Gerusalemme ad Amman, ora è al sicuro a Rimini, portando con sé ricordi indelebili di un conflitto che ha cambiato per sempre la sua vita. La guerra, purtroppo, continua a lasciare segni profondi nel cuore di chi l’ha vissuta in prima persona...

Rimini, 21 giugno 2025 – “Vedevo in cielo una pioggia di missili. È stato impressionante”. Elisa Vendemini ora è al sicuro. Ieri ha preso un volo da Amman, in Giordania, e rientrerà a casa in queste ore. Ma quello che ha vissuto a Gerusalemme in questi giorni “è difficile da descrivere a parole”. In fuga dalla guerra. Dai missili che l’Iran ha lanciato contro Israele dopo gli attacchi dell’Idf, l’esercito israeliano. Una vera odissea per Vendemini, 34 anni, evacuata prima da Ramallah in Cisgiordania e poi, per alcuni giorni, rifugiata a Gerusalemme nell’attesa di un volo per l’Italia. Elisa, ricercatrice alla Iuav di Venezia e assistente del corso di composizione urbana e architettonica all’università di San Marino, ammette: “È stato un incubo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it