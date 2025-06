Rimessa in fiamme all' alba a Città di Castello

Alle prime luci dell’alba, un incendio devastante ha svegliato Città di Castello. Le fiamme, divampate alle 4.16 in località Cerbara, hanno interessato materiale vario sotto una struttura in acciaio, mettendo a dura prova i Vigili del fuoco del distaccamento locale. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, il rogo è stato domato senza coinvolgere il fabbricato principale. Ma cosa si nasconde dietro questa emergenza?

