Rifondazione Comunista Irpina in piazza a Roma | No al riarmo sì alla riconversione industriale

La Federazione Irpina di Rifondazione Comunista si unisce con vigore alla mobilitazione di oggi a Roma, unendo voci contro il riarmo europeo e per la riconversione industriale. In un momento cruciale, la protesta mette in evidenza l'importanza di promuovere pace, giustizia sociale e sviluppo sostenibile, riaffermando il ruolo fondamentale della solidariet√† e dell‚Äôimpegno civile. √ą il momento di agire insieme per un futuro pi√Ļ giusto e sostenibile, perch√© il cambiamento comincia da qui.

La Federazione Irpina del Partito della Rifondazione Comunista aderisce con forza alla mobilitazione di oggi, 21 giugno 2025, in programma a Roma. Tra i temi al centro della protesta: l‚Äôopposizione al riarmo europeo, la denuncia del genocidio in corso a Gaza e il netto rifiuto delle politiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ¬© Avellinotoday.it - Rifondazione Comunista Irpina in piazza a Roma: ‚ÄúNo al riarmo, s√¨ alla riconversione industriale‚ÄĚ

