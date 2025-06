Rifiuti industriali nei fondali del lago d’Iseo primi fondi per la pulizia dopo più di 50 anni

Dopo oltre 50 anni di inquinamento, finalmente si dà il via alla pulizia del lago d’Iseo. La Regione Lombardia ha stanziato i primi 373mila euro per rimuovere i rifiuti industriali dal fondale di Tavernola Bergamasca, un passo importante verso il risanamento di questo affascinante bacino lacustre. È un segnale concreto di impegno per tutelare l’ambiente e restituire la bellezza a un patrimonio naturale unico.

Tavernola Bergamasca. Regione Lombardia ha stanziato i primi 373mila euro per avviare le operazioni di recupero dei rifiuti presenti sul fondo del lago d'Iseo nell'area di Tavernola Bergamasca. La misura segna un passo concreto per il risanamento del bacino lacustre ed è contenuta nel progetto di legge "Assestamento al Bilancio 2025-2027" approvato venerdì 20 giugno dalla Giunta regionale che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio regionale. In un canalone nei fondali del Sebino, in zona Corna a Tavernola, dal secolo scorso giace un'enorme mole di scarti di guarnizioni industriali, ispezionati nel dicembre 2021 dai carabinieri subacquei di Genova Voltri.

