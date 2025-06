Rifiuti a Montallegro la Regione dice no alla nuova vasca | bocciato ampliamento della discarica

La regione Sicilia dice no alla nuova vasca a Montallegro, bocciando l’ampliamento della discarica. La decisione, presa dalla commissione tecnico-specialistica, evidenzia l’impegno per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini. È un passo importante verso uno sviluppo più sostenibile e responsabile per il territorio. Resta ora da capire quali saranno le conseguenze future di questa importante bocciatura.

"Ho appreso oggi e porto la notizia a conoscenza dei miei concittadini che la commissione tecnico-specialistica istituita presso l'assessorato al Territorio e ambiente della Regione siciliana ha espresso parere sfavorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto relativo alla.

