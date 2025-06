Rifiutano l’alcol test due denunciati

Durante i controlli estivi a Riva del Po, i carabinieri hanno intercettato due uomini che si sono rifiutati di sottoporsi all'alcol test, comportandosi così da denunciati. Un episodio che evidenzia come la prevenzione e il rispetto delle regole siano fondamentali per garantire sicurezza e ordine nella comunità. La lotta a comportamenti irresponsabili alla guida resta una priorità per le forze dell’ordine, impegnate a tutelare cittadini e strade.

Ferrara, 21 giugno 2025 – Nel corso del primo settimana estivo, le pattuglie della compagnia carabinieri di Copparo hanno attuato, per prevenire i reati contro il patrimonio e le violazioni al Codice della strada, controlli straordinari nel territorio del comune di Riva del Po in particolare lungo le principali arterie di viabilità ordinaria come la Sp 12 e la Sp24. Proprio in tale contesto i carabinieri la scorsa notte hanno notato un’utilitaria che percorreva a velocità sostenuta e zigzagando una delle citate arterie stradali; hanno pertanto deciso di seguirla e di intimare l’alt con le sirene e lampeggianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiutano l’alcol test, due denunciati

In questa notizia si parla di: rifiutano - alcol - test - denunciati

Il bilancio dell’attività dei militari nel weekend. Quattro automobilisti denunciati per guida in stato d’ebbrezza: uno ha rifiutato l’alcoltest, patente ritirata. Vai su Facebook

Incidente in auto e rifiuto dell’alcoltest: denunciato 35enne senza patente Fermato dai Carabinieri dopo un sinistro, l’uomo ha rifiutato l’alcoltest. Dai controlli è emerso che non aveva mai conseguito la patente. Scattata la denuncia e il fermo… Vai su X

Alla guida senza aver mai conseguito la patente, si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: denunciato dai carabinieri. Controlli al tappeto, patenti ritirate e droga sequestrata; Incidente a due passi da casa, 26enne rifiuta l'alcoltest e gli sequestrano l'auto; Serramanna, si rifiuta di eseguire l’alcoltest: 40enne denunciato.

Rifiutano l’alcol test, due denunciati - L’intervento dei carabinieri di Copparo lungo le principali arterie di viabilità ordinaria come la Sp 12 e la Sp24 ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Rifiutano di sottoporsi all’alcoltest in un posto di blocco e picchiano i due poliziotti: 3 denunciati - Gli agenti sono finiti in ospedale a Olbia con trenta giorni di prognosi, ma prima sono riusciti a bloccare gli aggressori, tutti della Provincia di ... Come scrive notizie.tiscali.it