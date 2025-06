Riconoscimento speciale per Samuele Angori minuto di silenzio per Gino Massetti il ricordo per Francesco Segato

Una serata indimenticabile a Camucia, dove sport, emozioni e ricordi si sono intrecciati in un evento di grande valore. Tra riconoscimenti speciali, momenti di silenzio e ricordi affettuosi, Sport sotto le stelle ha celebrato la passione e l’impegno delle realtà locali. Un appuntamento che ha rafforzato il senso di comunità e gratitudine verso chi fa vivere lo sport nel cuore della provincia. E il futuro promette ancora grandi traguardi.

Cortona, successo per Sport sotto le stelle: i premi nella serata di Camucia È stata una grande festa a Camucia. Sport sotto le stelle si conferma vetrina degli appassionati e delle associazioni sportive locali. In apertura un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gino Massetti. Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha voluto ricordare l'unico sopravvissuto della strage di Falzano scomparso pochi giorni fa, prima di dare il via all'evento. I primi a sfilare sono stati i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

