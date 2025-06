riconoscimento a carlo raggi storico cronista

Faenza, un pilastro di professionalità e passione. Quando il riconoscimento è arrivato, Carlo Raggi si è trovato immerso in un'emozione autentica, dimostrando che anche i più grandi si lasciano sorprendere dalla gratitudine. Con umiltà e sincera commozione, ha ricevuto il tributo per la dedizione di una vita dedicata alla narrazione della sua amata città. È un ricordo che resterà impresso, testimonianza del valore di chi fa della cronaca una vocazione.

È salito sul palco emozionato. Colto di sorpresa perché nessuno glielo aveva detto. E quando gli hanno messo il microfono in mano ha fatto fatica a spiccicare parola, lui che le parole le maneggia da sempre, con competenza. Così, alla fine dell'evento per i 140 anni del Carlino Faenza, c'è stato anche un attimo per premiare chi al Carlino ha dedicato (e dedica) grandissima parte della propria vita, Carlo Raggi, storico cronista dell'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo. A lui il vicedirettore Valerio Baroncini ha donato la prima pagina storica e il Carlino d'oro, come riconoscimento per l'attività di tutti questi anni, dove si è occupato di casi scottanti come la tragedia della Mecnavi.