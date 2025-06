Richiesta specifica del mister | vuole Allan | Ritorno e firma dopo il Mondiale per Club

Dopo anni di attesa, il desiderio del mister di riabbracciare Allan si fa più forte: il ritorno e la firma sono previsti subito dopo il Mondiale per Club. Un ritorno che lascia tutti senza parole, promettendo emozioni e rinforzi di qualità per la squadra. Mentre gli stadi americani si riempiono di passione e campioni, il futuro si disegna con entusiasmo e speranza, perché questa mossa potrebbe cambiare le sorti del team e avvicinare nuovi traguardi.

Dopo la competizione il ritorno che lascia tutti senza parole. Il Mondiale per Club è iniziato oramai da diversi giorni e sta già regalando emozioni e campioni sui vari terreni di gioco degli Stati Uniti. Tante le bandiere scese in campo nei vari rettangoli di gioco degli impianti americani, tante le vecchie conoscenze del calcio italiano. E in particolare ce n'è una che fa gol a un club di Serie A. In Italia oramai non lo si vede da cinque canni. Stiamo parlando di Allan, ex centrocampista tra le varie squadre di Napoli e Udinese.

