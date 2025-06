Richard Gere sulle scene di sesso senza coordinatori dell' intimità | Negli anni ' 80 ci sentivano nostro agio

Richard Gere ricorda con nostalgia gli anni '80, quando le scene di sesso si giravano senza coordinatori dell’intimità e gli attori si sentivano più a proprio agio. Oggi, con le nuove regole di Hollywood e il ruolo fondamentale dei coordinatori, il modo di affrontare queste scene è cambiato radicalmente. Ma ci sono ancora discussioni aperte su quanto questa evoluzione abbia migliorato o complicato il lavoro degli attori. Non tutti, però, sono convinti che...

