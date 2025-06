Ricercato per i reati di evasione guida senza patente e furto | lo attendono 5 anni di carcere

La giustizia non dorme mai, e questa volta ha colpito duro: un uomo di 40 anni, ricercato per evasione, guida senza patente e furto, è stato catturato dalla Squadra Mobile di Pisa. Dopo aver attraversato periodi di latitanza e rischi legali, ora si trova di fronte a cinque anni di carcere per i suoi reati. La determinazione delle forze dell’ordine dimostra che nessuno può sfuggire alla legge, garantendo sicurezza e giustizia per tutti.

La Squadra Mobile della Questura di Pisa nei giorni scorsi ha rintracciato un uomo straniero di 40 anni, ricercato in ordine a più sentenze definitive per i reati di evasione, guida senza patente, guida sotto l’effetto di stupefacenti e omesso obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ricercato per i reati di evasione, guida senza patente e furto: lo attendono 5 anni di carcere

