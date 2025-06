Ricercata dal 2020 per furto di gioielli arrestata a Padova

Una donna ricercata dal 2020 per furto di gioielli è stata finalmente arrestata a Padova. La sospettata, che lavorava come colf in una abitazione della zona Stanga, aveva sottratto numerosi oggetti preziosi senza lasciare tracce evidenti. L’indagine ha finalmente portato alla sua cattura, dimostrando come la pazienza e l’attenzione ai dettagli possano fare la differenza nel risolvere anche i casi più intricati.

Nel 2020, aveva sottratto numerosi gioielli da un’abitazione della zona Stanga presso cui lavorava saltuariamente come “colf”. All’epoca, ad insospettire gli investigatori del Commissariato “Stanga” in sede di sopralluogo di furto, era stata l’assenza di segni di effrazione e il perfetto stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ricercata dal 2020 per furto di gioielli, arrestata a Padova

