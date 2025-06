Ricerca studio dell’Università Federico II | Farmaci anti-obesità contro l’emicrania

Una scoperta innovativa proveniente dall’Università di Napoli “Federico II” apre nuove speranze per chi combatte obesità e emicrania. Uno studio recente rivela che il liraglutide, un farmaco comunemente usato contro diabete e obesità, può ridurre significativamente la frequenza delle emicranie in queste persone. Questa promettente ricerca, presentata al Congresso dell’European Academy of Neurology, potrebbe rivoluzionare il trattamento di migliaia di pazienti. La scienza avanza, e le soluzioni sono più vicine di quanto si pensi.

Liraglutide, uno dei farmaci appartenenti alla famiglia dei cosiddetti analoghi del Glp-1 indicati contro il diabete e l’obesità, è in grado di ridurre la frequenza del mal di testa nelle persone affette da obesità. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’ Università di Napoli “Federico II” che sarà presentato al congresso della European Academy of Neurology (EAN) che si tiene dal 21 al 24 giugno a Helsinki. La ricerca ha coinvolto 26 pazienti con obesità ed emicrania cronica (cioè più di 15 giorni di mal di testa al mese) in cura al Centro Cefalee dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, che hanno ricevuto il farmaco liraglutide nell’ambito della sperimentazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

