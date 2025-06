Ricerca finanziamento Enti pubblici | aggiunti 160 milioni al Fondo nazionale

La ministra Anna Maria Bernini annuncia con entusiasmo un incremento di 160 milioni di euro nel fondo nazionale degli enti pubblici di ricerca, rafforzando la nostra strategia di valorizzazione del talento italiano. Un passo importante per garantire stabilità e crescita nel settore, offrendo ai ricercatori le risorse necessarie per innovare e contribuire al progresso del Paese. Questo investimento rappresenta un segnale forte di impegno verso il futuro della ricerca italiana, un capitolo fondamentale per il nostro sviluppo.

“Proseguiamo nella nostra strategia di valorizzazione della ricerca italiana e aggiungiamo al fondo ordinario di finanziamento degli enti pubblici di ricerca una premialità di 160 milioni di euro”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca,  Anna Maria Bernini. “Continuiamo a dare fondi sia agli enti di ricerca, per fare in modo che mettendo da parte i punti organico diano una collocazione definita ai ricercatori. Questa – ha affermato – è in parte la risposta a un appello che ho ricevuto anche oggi da parte dei ricercatori del Pnrr, ed è il senso dei 160 milioni e dei 473 milioni  che noi abbiamo impiegato, 160 milioni in più rispetto all’anno scorso nel ‘Fondo italiano per la scienza’”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ricerca, nuovi fondi sbloccati 150 milioni per il Mezzogiorno - Una svolta silenziosa ma decisiva è arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri. Lo riporta ilmattino.it