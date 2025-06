Rete idrica quanto ci costi | 32 milioni in 5 anni Altri 12 in programma

La rete idrica di Grosseto si prepara a un rivoluzionario cambio di passo, con oltre 32 milioni di euro già investiti negli ultimi cinque anni e altri 12 in programma per rafforzare e modernizzare le infrastrutture. Un impegno deciso da Acquedotto del Fiora, che conferma la propria missione di garantire un servizio sempre più efficiente e sostenibile. Ma quali sono i benefici concreti per cittadini e ambiente? Scopriamolo insieme.

Grosseto, 21 giugno 2025 – Rete idrica grossetana: avanti gli interventi svolti da Adf con novità. Prosegue l’impegno di Acquedotto del Fiora per lo sviluppo di reti e infrastrutture del servizio idrico integrato nella città di Grosseto, anche all’interno del masterplan Pnrr per il futuro della città presentato da Comune e azienda nel settembre dello scorso anno. Complessivamente, la mole degli investimenti sostenuti da AdF per il capoluogo maremmano è importante: oltre 32 milioni di euro quelli realizzati nell’ultimo quinquennio (2020–2024), ai quali si sommano i circa 12 milioni per il triennio 2025–2027 tra interventi – conclusi, in corso o già pianificati – di bonifiche reti, manutenzione impianti, interventi di distrettualizzazione e depurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rete idrica, quanto ci costi: 32 milioni in 5 anni. Altri 12 in programma

