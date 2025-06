restyling finito la piscina riapre oggi

Buone notizie a Budrio: la piscina comunale, protagonista di un importante restyling iniziato nel 2024 e finanziato dal PNRR con 1,1 milioni di euro, riapre oggi! Dopo un lavoro che ha visto rinnovare spogliatoi e vasche, la struttura torna a offrire un’esperienza ancora più efficiente e accogliente. Preparati a tuffarti in un'oasi di relax e benessere, pronta ad accoglierti con entusiasmo e novità.

Buone notizie da Budrio: oggi riapre la piscina comunale. La ripresa arriva dopo il profondo restyling iniziato nel 2024, sospeso durante la scorsa estate per permettere il regolare svolgimento della stagione estiva, e ripreso negli ultimi mesi per completare i lavori. I lavori hanno avuto un costo di 1,1 milione di euro, cifra completamente finanziata dal Pnrr e divisa in due tranches: nel 2024 sono stati riqualificati gli spogliatoi, le vasche e le pavimentazioni esterne; oltre a una completa rifunzionalizzazione degli impianti e l’ efficientamento energetico, nel 2025 è toccato alle aree verdi circostanti le vasche con nuove piantumazioni, l’installazione di attrezzi sportivi inclusivi e la ristrutturazione della tribuna, da anni inagibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it