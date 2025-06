Report sui tempi d’arrivo del 118 in Emilia Romagna | I parametri non sono rispettati

In Emilia Romagna, il tempo di intervento del servizio 118 non sempre rispecchia gli standard necessari, mettendo a rischio vite preziose. Dai tragici annegamenti di Ferrara alle imprese emozionanti come il parto in volo su un elicottero, emergono sfide e successi che richiedono una riflessione profonda. Analizziamo i primi 4 mesi dell’anno per capire come migliorare la risposta emergenziale e salvare più vite, perché ogni secondo conta.

Bologna, 21 giugno 2025 – Un ragazzo di 16 anni e due bambini rispettivamente di 6 e 11 anni. A Ferrara, si sono verificati tre tragici annegamenti in 48 ore. Eventi che aprono a una riflessione piĂą ampia sugli interventi del servizio emergenza-urgenza 118 durante i primi 4 mesi dell’anno in tutta la regione. Come, ad esempio, l’episodio (lieto) del parto in un elicottero del 118 in volo verso l’ospedale Maggiore di Bologna. il ferito viene caricato sull'eliambulanza Ebbene, ben 125.837 emiliano-romagnoli abitano in un territorio in cui l’ambulanza o l’elisoccorso arrivano oltre i 18 minuti previsti dai parametri del ministero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Report sui tempi d’arrivo del 118 in Emilia Romagna: “I parametri non sono rispettati”

