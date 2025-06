Replica La Promessa in streaming puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 21 giugno 2025, tornano le emozioni di "La Promessa" con una puntata ricca di colpi di scena. Vera, sconvolta e delusa, decide di dare le dimissioni, mentre Cruz si avvicina per scoprire il suo vero volto. Non perdere l’occasione di rivivere questa coinvolgente trama: ecco il Video Mediaset in streaming, perfetto per rivedere l’episodio trasmesso su Rete 4 e recuperare le puntate che ti sei perso, gratis e senza limiti.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 21 giugno 2025  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Spaventata che Cruz venga a scoprire chi è veramente ma soprattutto delusa da quello che il suo innamorato ha fatto, Vera darà le sue dimissioni. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4  in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 21 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: promessa - puntata - giugno - replica

Replica La Promessa in streaming puntata 16 maggio 2025 | Video Mediaset - Oggi, venerdì 16 maggio 2025, torna l'appuntamento con la soap spagnola "La Promessa". Nella puntata di oggi, Curro svela a Manuel un segreto cruciale: sono fratelli.

Anche stasera vi lasciamo con il video della puntata odierna de #LaPromessa. Buona serata, promisers! ? #LaPromesa Vai su Facebook

Replica La Promessa in streaming puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 19 giugno 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset.

Replica La Promessa in streaming puntata 18 giugno 2025 | Video Mediaset0 - Mario Giordano sarà ospite della XIII Edizione di Passaggi Festival, in programma dal 25 al 29 giugno a Fano. Segnala superguidatv.it

La Promessa anticipazioni 22 giugno: Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta - Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: la Duchessa di Carril, arriva alla tenuta per chiarire la situazione tra sua figlia Vera e il fidanzato Lope. msn.com scrive