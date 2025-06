Reperti archeologici al rientro Consegnati al Museo Civico

Il recupero di questi preziosi reperti archeologici rappresenta un importante passo nella tutela del patrimonio culturale italiano. Consegnati al museo civico, dopo essere stati sequestrati dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale in collaborazione con la Procura di Roma e il Ministero della Cultura, questi reperti testimoniano l’impegno nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Un risultato che rafforza la nostra difesa del patrimonio storico e artistico del Paese.

Riconsegnati dai carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale reperti archeologici riportati in Italia da Londra, in collaborazione con la Procura di Roma e il Ministero della Cultura. Questi ritrovamenti fanno parte di un più ampio gruppo di 750 reperti archeologici, dal valore stimato in 12 milioni di euro, che erano confluiti illecitamente in una società inglese riconducibile a un noto trafficante di beni culturali. Il recupero di questi beni, rimpatriati dalla capitale del Regno Unito il 19 maggio 2023, è stato possibile grazie alle trattative condotte dal ministero della Cultura, in sinergia con i carabinieri Tpc e l’avvocatura Generale dello Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Reperti archeologici al rientro. Consegnati al Museo Civico

In questa notizia si parla di: reperti - archeologici - rientro - consegnati

Scavi clandestini con metal detector: sette denunciati, recuperati oltre 1.800 reperti archeologici - Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila per scavi clandestini con metal detector, che hanno portato al recupero di oltre 1.

Tornano ad Amelia reperti archeologici rimpatriati dai carabinieri TPC da Londra: una cerimonia celebra il rientro; Tharros, 275 reperti rientrano a Cabras dal Museo di Brighton; Tornano in Sardegna 275 reperti di Tharros acquisiti dal Museo Brighton & Howe a fine ‘800.

Reperti archeologici al rientro. Consegnati al Museo Civico - Riconsegnati dai carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale reperti archeologici riportati in Italia da Londra, in collaborazione con la Procura di Roma e il Ministero della Cultura. Come scrive msn.com

Affreschi, antiche monete e piatti etruschi. La Svizzera restituisce all’Italia 48 reperti importati illegalmente - Da tempo i due paesi collaborano nell'applicare la Convenzione Unesco per contrastare il trasferimento illecito dei beni culturali. Da varesenews.it