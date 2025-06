Regionali Martusciello risponde a Cirielli e incassa l' attenzione di Santangelo

Martusciello si distingue ancora una volta nel panorama politico campano, affrontando con determinazione le sfide delle prossime Regionali. Dopo aver risposto a distanza a Edmondo Cirielli, ha attirato l’attenzione di Vincenzo Santangelo, consolidando il suo ruolo di protagonista nella scena politica locale. La giornata di incontri a Maddaloni testimonia l’energia e la strategia di Martusciello, pronto a guidare Forza Italia verso un futuro di successo.

Prima la 'risposta a distanza' a Edmondo Cirielli, poi l'avvicinamento del consigliere regionale uscente Vincenzo Santangelo. Giornata proficua a maddaloni per Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, che si prepara alle Regionali che si terranno in autunno.

