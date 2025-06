Regionali | Martusciello Fi | In Campania nomi entro luglio

L’attesa si fa più intensa: entro luglio, in Campania, i nomi dei candidati regionali di Forza Italia saranno ufficializzati. Con Cirielli e Tajani pronti a dare il loro contributo, il quadro si fa sempre più chiaro. La sfida è aperta, ma l’obiettivo è definire il volto della prossima amministrazione regionale. Il tempo stringe, e il countdown verso la decisione finale sta per arrivare.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Cirielli dice che Giorgia Meloni terrà conto del suo parere quando si sceglierà il candidato presidente della Regione Campania. Mi sembra ovvio, così come Antonio Tajani terrà conto del mio. Ma poi decidono loro che hanno un quadro molto più preciso del nostro. Penso però che ci stiamo avvicinando al momento della decisione. Come ha detto anche Cirielli, prima della fine di luglio riusciremo a ufficializzare la scelta”. Lo ha detto il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, intervenendo al congresso cittadino di Forza Italia a Maddaloni, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali: Martusciello (Fi): “In Campania nomi entro luglio”

