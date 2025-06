Reggiana in pressing su Vasic Fisico tecnica e voglia di rilancio

La Reggiana, decisa a rinvigorire il proprio centrocampo, punta con forza su Aljosa Vasic, un giovane talento desideroso di riscatto. Con una presenza fisica imponente, tecnica raffinata e una forte voglia di rilancio, Vasic potrebbe diventare il primo tassello della nuova stagione granata. Il suo pressing incessante e la determinazione sono le armi che potrebbero fare la differenza in questa fase cruciale del campionato, aprendo nuove ambiziose prospettive per la squadra.

Sarà molto probabilmente Aljosa Vasic il primo rinforzo che il direttore sportivo Fracchiolla metterà a disposizione di mister Dionigi. Il centrocampista di proprietà del Palermo non resterà in rosanero e la Reggiana si è mossa con tempismo per ottenerne il prestito. Su di lui ha messo gli occhi anche il Padova, dove il classe 2002 è cresciuto calcisticamente essendo nato a Camposampiero da genitori serbo-bosniaci e avendo mosso i primi passi proprio nel settore giovanile dei veneti. I granata però potrebbero sfruttare la stima che Vasic nutre nei confronti di Fracchiolla che l’aveva portato al Lecco nel 2022, dando inizio a quel percorso di crescita che lo ha portato a diventare protagonista nella stagione successiva (2022-2023) quando con il Padova segnò 8 reti in 35 presenze in Serie C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana in pressing su Vasic. Fisico, tecnica e voglia di rilancio

