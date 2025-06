Regalo di un amico per la figlia neonata scatena a Taranto la gelosia di un padre 26enne botte alla moglie

A Taranto, la gioia di un regalo per una neonata ha scatenato un’onda di tensione e gelosia, portando a un episodio di violenza familiare. La scoperta di un regalo da parte di un padre 26enne, alimentata da sentimenti morbosi, ha culminato in un fermo per maltrattamenti ai danni della moglie. Un caso che evidenzia quanto l’amore possa trasformarsi in tragedia se avvelenato dalla gelosia. La sicurezza delle famiglie deve sempre essere prioritaria.

Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato arrestato a Taranto per presunti maltrattamenti in famiglia, scatenati da una gelosia morbosa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Regalo di un amico per la figlia neonata scatena a Taranto la gelosia di un padre 26enne, botte alla moglie

In questa notizia si parla di: gelosia - taranto - regalo - amico

Regalo di un amico per la figlia neonata scatena a Taranto la gelosia di un padre 26enne, botte alla moglie - Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato arrestato a Taranto per presunti maltrattamenti in famiglia, scatenati da una gelosia morbosa. Segnala virgilio.it

La moglie riceve l'sms di un amico: il marito si infuria, le strappa lo smartphone e la colpisce in testa davanti alla figlia di 3 anni - E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Secondo corriereadriatico.it