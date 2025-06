Recupero dell’Ambrogiana il ministro Giuli | Dal Ministero 12 milioni si procede spediti

Il rilancio della storica Villa dell'Ambrogiana prende finalmente forma, grazie a un impegno concreto e deciso da parte del Ministero della Cultura e della Regione. Con 12 milioni già pronti e un progetto esecutivo all'orizzonte, il ministro Alessandro Giuli promette una rinascita che riconsegnerà a Montelupo e non solo, un patrimonio di inestimabile valore. È l'inizio di un nuovo capitolo: un intervento che trasformerà questo storico luogo in un simbolo di rinascita culturale e artistica.

Montelupo, 21 giugno 2025 - “Da parte del ministero ci sarà una bella firma, c'è un progetto esecutivo per far rifiorire un posto che merita l'attenzione generale”. Lo ha assicurato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in merito all'accordo di valorizzazione tra Ministero e Regione funzionale al recupero della Villa dell'Ambrogiana. Intesa che porterà ad un intervento da 24 milioni complessivi (stanziati in parti uguali dal MIC e dalla Regione Toscana) per la valorizzazione della villa, delle scuderie e del giardino. A margine della sua visita a Firenze per assistere lo smantellamento della gru degli Uffizi, il ministro Giuli ha fatto tappa anche a Montelupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it