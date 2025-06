Reazione a Catena scandalo per colorito | a fine programma Tiri Liberi massacrati

Benvenuti nuovamente nel mondo avvincente di "Reazione a Catena", il quiz di Rai 1 che mette alla prova intelligenza e spirito di squadra. La puntata di venerdì 21 giugno ha riservato sorprese e tensioni, culminando in un finale di fuoco con i Tiri Liberi, i campioni in carica, alle prese con una sfida decisiva. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme, tra colpi di scena e momenti di pura adrenalina!

Benvenuti ancora nel regno delle parole e dei legami, delle composizioni che le parole possono plasmares. Sì, siamo ancora a Reazione a Cateana, i quiz condotto con costrutto da Pino Insegno su Rai 1. La puntata di riferimento è quella di venerdì 21 giugno, dove i campioni in carica sono ancora i Tiri Liberi, terzetto composto da Sabrina, il marito Luca e l'amico Fabio. Terzetto sostanzialmente imbattibile e che, però inizia a stare parecchio antipatico al popolo-social che, soprattutto su X, commenta in presa reale quanto si vede in studio. Ad affrontare i Tiri Liberi ecco le Amiche in Toga - Margherita, Mariasole e Federica - tre giovani togate, appunto, tre giuriste.