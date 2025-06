realme C75 5G | nuovo smartphone a 179 euro

Il nuovo realme C75 5G, disponibile a soli 179 euro in Italia, combina stile e prestazioni in un design elegante e sottile. Con uno spessore di appena 7,94 mm e texture raffinate, è perfetto per chi cerca un dispositivo di qualità senza spendere troppo. Dotato del potente processore MediaTek Dimensity 6300 5G, promette velocità e affidabilità in ogni utilizzo. Scopri come questo smartphone possa rivoluzionare la tua esperienza mobile.

realme ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovo C75 5G. Smartphone low cost dal design curato, con spessore di soli 7,94 mm, raffinate texture al posteriore e due colorazioni disponibili: Golden Glow e Crystal Black. A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 6300 5G, affiancato da. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - realme C75 5G: nuovo smartphone a 179 euro

