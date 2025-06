Real Madrid ecco cosa deve fare Xabi Alonso per riportare le Merengues al vertice

Il ritorno di Xabi Alonso al Real Madrid ha acceso nuove speranze tra i tifosi, ma la strada verso il vertice richiede interventi mirati. Le prime impressioni dopo il pareggio con l’Al-Hilal svelano punti di forza e aree di miglioramento cruciali. Per riportare le Merengues ai fasti di un tempo, Alonso deve concentrarsi su strategie innovative e coesione di squadra. Ecco cosa serve al tecnico per far risplendere di nuovo il Santiago Bernabéu.

Le prime impressioni del Real Madrid di Xabi Alonso dopo il pareggio con l'Al-Hilal: ecco i punti sui cui Xabi Alonso deve migliorare Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso ha mostrato potenziale, ma anche diverse lacune su cui intervenire. Il pareggio all'esordio del Mondiale per Club contro l'Al-Hilal ha evidenziato che, nonostante la qualità

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti) - Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

