Re Carlo e Camilla al Royal Ascot | lui bacia Sarah Ferguson lei con la borsa gioiello

Re Carlo e Camilla non si sono persi nemmeno una corsa al Royal Ascot 2025, un evento ricco di colpi di scena e momenti memorabili. Tra baciamani reali e borse gioiello di Dior, questa edizione ha dimostrato che anche le tradizioni più radicate possono essere illuminate da un tocco di modernità e stile. La monarchia si conferma attenta ai dettagli e pronta a sorprendere: e questa volta, il fascino è servito su un piatto d’argento.

Re Carlo e Camilla non si sono persi nemmeno una corsa dei cavalli al Royal Ascot 2025, dove è successo di tutto, compreso il baciamano che il Sovrano ha fatto a Sarah Ferguson. E intanto la Regina ne approfitta per sfoggiare una delle sue borse gioiello, firmata Dior. Re Carlo e Camilla rompono gli schemi al Royal Ascot. Niente ferma Re Carlo e Camilla dal presenziare al Royal Ascot. Questa del 2025 si è rivelata un'edizione movimentata per la Famiglia Reale, dove anche Le Loro Maestà hanno rotto tradizioni e protocolli. Sicuramente ha fatto scalpore il forfait dell'ultimo minuto di Kate Middleton, anche se poi il Palazzo ha chiarito che si è trattato di un errore di comunicazione da parte degli organizzatori del Royal Ascot.

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - Le stanze super blindate delle residenze reali offrono a Re Carlo III e alla Regina Camilla una via di fuga in caso di emergenze.

