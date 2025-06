Rbr saluta Johnson c’è Verona nel suo futuro Mark Ogden il preferito per rimpiazzarlo

In un mercato infuocato e ricco di colpi di scena, Verona si conferma protagonista assoluta, pronta a scrivere un nuovo capitolo con il giovane Justin Johnson. Dopo due anni di successi condivisi e una finale promozione da ricordare, il futuro si tinge di sfide e opportunità . Tra scambi serrati e strategie audaci, la città scaligera punta forte sul talento emergente, puntando a mantenere vivo il proprio spirito competitivo e l’entusiasmo dei tifosi.

Dopo due anni insieme, quasi un centinaio di battaglie sul parquet e una finale promozione conquistata, le strade della Rinascita e di Justin Johnson si separano. In una sessione di scambi bollente che non sta risparmiando colpi con effetti speciali da ogni lato, è proprio quella Verona che più di tutti sta svolgendo il ruolo di protagonista del mercato ad accaparrarsi i talenti dell’ala forte da Bowling Green. Ieri infatti le parti avrebbero trovato l’accordo che porterà Johnson sotto i colori della Tezenis, mentre sempre gli scaligeri sono in serrata trattativa pure per Stefano Masciadri, tentato anche dalla Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

