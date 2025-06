Rave abusivo nel centro sportivo abbandonato la Polizia blocca tutto e denuncia 18 persone a Bologna

Nella notte di Bologna, la Polizia ha fermato un rave abusivo nel cuore di un centro sportivo abbandonato, svelando un raduno clandestino che avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Con tempestività e professionalità , gli agenti hanno bloccato l’evento e denunciato 18 persone per occupazione abusiva e resistenza alle forze dell’ordine. Un intervento deciso che ribadisce l’impegno delle autorità a tutelare l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini.

