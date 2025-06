Rava e Bollani le divinità del jazz A Lugo si rinnova l’intesa geniale

Enrico Rava e Stefano Bollani, le vere divinità del jazz italiano, si preparano a sorprendere ancora una volta a Lugo. La loro intesa artistica, nata alla fine degli anni Novanta, ha dato vita a momenti memorabili e innovativi. Con il Ravenna Festival, questa coppia eccezionale rinnova il proprio sodalizio, offrendo uno spettacolo imperdibile che celebra l’eccellenza e la creatività nel jazz contemporaneo. Una serata da non perdere per gli appassionati e i neofiti del genere.

Enrico Rava e Stefano Bollani: la coppia più bella del jazz? Certo il titolo calza a pennello per introdurre una delle frequentazioni artistiche più sorprendenti del jazz italiano contemporaneo, quest'anno in scena per Ravenna Festival al Pavaglione di Lugo oggi alle 21.30. Il loro fortunato sodalizio è iniziato alla fine degli anni Novanta – si può ben dire che sia stato lo stesso Rava a scoprire quel fuoriclasse di Bollani – ed è continuato per oltre dieci anni, tra incisioni e concerti che hanno assicurato loro fama internazionale. Il dialogo trae la propria linfa vitale da fonti diverse, dagli standard del jazz ovviamente, ma anche dalla musica brasiliana, dalla canzone italiana e da brani originali, in un gioco continuo di suggestioni e rimandi.