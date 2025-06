Rashford Juventus possibile ritorno di fiamma! Bianconeri interessati all’attaccante del Manchester United | il prezzo è già fissato Cifre e dettagli

Il futuro di Marcus Rashford potrebbe scrivere un nuovo capitolo in Serie A: la Juventus è nuovamente interessata all’attaccante del Manchester United, dopo il prestito all’Aston Villa. Con una valutazione di circa 232 milioni di euro, i bianconeri sognano di riportare in Italia il talento inglese, mirando a rinforzare l’attacco e rilanciare le proprie ambizioni. La grande domanda è: sarà l’anno del suo ritorno in Juventus?

Rashford Juventus, possibile ritorno di fiamma! Le cifre e tutti i dettagli sul possibile arrivo dell'attaccante del Manchester United. Rashford, dopo il prestito all'Aston Villa, è sempre in uscita dal Manchester United. Questa volta, però, i Red Devis vogliono privarsene a titolo definitivo. Come riportato da ESPN, l'inglese sarebbe tra gli obiettivi del calciomercato Juve. Sulle sue tracce sono segnalate anche Inter, Barcellona e Bayern Monaco, oltre ai diversi club di Premier League. Una concorrenza foltissima con un prezzo già fissato da parte dei dirigenti dello United: 45 milioni di euro.

