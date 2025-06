Rashford Inter l’inglese avvicina i nerazzurri | Mi piacerebbe giocare con Lamine Yamal vedremo cosa succederà

L’attenzione si accende sul futuro di Marcus Rashford, che potrebbe diventare il nuovo grande acquisto dell’Inter. Nonostante le voci di mercato e i desideri di vedere anche Lamine Yamal in nerazzurro, le recenti dichiarazioni dell’inglese sembrano raffreddare gli entusiasmi dei tifosi. Riuscirà l’Inter a convincere Rashford a vestire la maglia nerazzurra? Solo il tempo e le prossime trattative diranno...

Rashford Inter, l’inglese spegne gli entusiasmi nerazzurri. Le sue parole strizzano l’occhio al Barcellona: ecco cosa ha detto su Lamine Yamal. Secondo una clamorosa indiscrezione uscita ieri sul web, Marcus Rashford sarebbe finito nel mirino dell’ Inter. Dopo il prestito di sei mesi all’ Aston Villa, il classe 1997 è tornato al Manchester United, ma non rimarrà nei Red Devils ancora a lungo. L’inglese sarà pertanto uomo mercato, con tante squadre interessate. Su tutte, oltre ai nerazzurri, sembrerebbe esserci anche il Barcellona e il calciatore sembrerebbe avergli strizzato l’occhio con le ultime dichiarazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rashford Inter, l’inglese avvicina i nerazzurri: «Mi piacerebbe giocare con Lamine Yamal, vedremo cosa succederà»

