Rapine alle aree di servizio in Tangenziale | tre raid fotocopia in due in carcere

Una serie di rapine scuote la Tangenziale di Napoli, con tre episodi sanguinosi e due banditi pronti a tutto. La Polizia, grazie a indagini rapide, ha arrestato un 38enne e un 48enne, sospettati di aver minacciato i gestori con una pistola durante i colpi. La loro cattura porta un sospiro di sollievo alle vittime e alla comunitĂ , ma il fenomeno rimane preoccupante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

La Polizia ha arrestato un 38enne e un 48enne, accusati di tre rapine lungo la Tangenziale di Napoli; avrebbero minacciato i gestori con una pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rapine - tangenziale - aree - servizio

Rapine in Tangenziale: processo in abbreviato per il bandito. Tra le vittime anche "I Desideri" - Un’ombra di violenza si staglia sulla tangenziale di Fuorigrotta, dove Emanuele D.T. rischia ora un processo in abbreviato per le ripetute rapine ai danni di automobilisti innocenti.

Salerno, rapina a mano armata tentata in tangenziale Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #colpo #rapina #pistola #dell #tangenziale #uomo #area #servizio #dipendente #saler Vai su Facebook

Rapine alle aree di servizio in Tangenziale: tre raid fotocopia, in due in carcere; Salerno, rapina a mano armata tentata in tangenziale; Salerno, due tentate rapine a Salerno: uomo entra in un bar e spara.

Rapine alle aree di servizio in Tangenziale: tre raid fotocopia, in due in carcere - La Polizia ha arrestato un 38enne e un 48enne, accusati di tre rapine lungo la Tangenziale di Napoli; avrebbero minacciato i gestori con una pistola ... Riporta fanpage.it

Rapina pluriaggravata e ricettazione: due arresti della polizia - La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautel ... Scrive msn.com