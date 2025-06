Rapina in gioielleria | un bottino da 11mila euro prima di essere arrestato

Una scena di tensione e coraggio ha segnato la mattina di ieri nel cuore del centro commerciale di Via Larga, dove un uomo di 43 anni ha tentato di mettere a segno una rapina in gioielleria. Con un bottino di oltre 11mila euro di preziosi, il suo piano si è scontrato con l'intervento rapido della Polizia di Stato, che ha consentito di recuperare il bottino e assicurare il colpevole alla giustizia. Un esempio di come l'attenzione e la prontezza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

