Rapina da 500 euro in un negozio coltello contro la cassiera | arrestato 18enne

Una rapina violenta scuote Cologno Monzese: un giovane di appena 18 anni, con volto coperto e un coltello in mano, ha minacciato una commessa per arraffare 500 euro. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'autore di questo gesto sconsiderato. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale la presenza di interventi tempestivi nel contrasto alla criminalità giovanile, per garantire sicurezza e giustizia alla comunità.

Con il volto coperto da una bandana e un coltello in mano √® entrato nel negozio e ha rapinato la commessa. Ora il giovane malvivente, appena 18 anni, √® stato arrestato. L'episodio risale allo scorso 16 giugno ed √® avvenuto a Cologno Monzese. I militari dell'Arma¬†hanno sottoposto ora al fermo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ¬© Monzatoday.it - Rapina da 500 euro in un negozio, coltello contro la cassiera: arrestato 18enne

In questa notizia si parla di: negozio - coltello - arrestato - rapina

Usa spray urticante per rapinare un negozio a Bolzano, 43enne arrestato con un coltello nascosto - A Bolzano, un uomo di 43 anni di origine georgiana è stato arrestato dopo aver rubato un negozio utilizzando spray urticante per allontanare i presenti.

Rapina un negozio armato di coltello e fugge: arrestato 33enne in centro a Crotone #cronaca #cronaca_crotone #Crotone #polizia Vai su X

Castellammare di Stabia, rapina con coltello a un negozio: arrestato 30enne stabiese su ordinanza del Gip Vita Web Tv #carabinieri Vai su Facebook

Punta un coltello contro la commessa nel negozio e scappa con 500 euro: arrestato 18enne; Rapina un negozio armato di coltello: arrestato 18enne; Punta coltello a gola della commessa e rapina negozio, arrestato.

Punta un coltello contro la commessa nel negozio e scappa con 500 euro: arrestato 18enne - Con il volto coperto da una bandana e un coltello in mano è entrato nel negozio e ha rapinato la commessa. Da milanotoday.it

Rapina un negozio armato di coltello: arrestato 18enne - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno proceduto d'iniziativa al fermo di indiziato di delitto di un 18enne, perché ritenuto, a seguito di serrate indagini, l'autore di ... primalamartesana.it scrive